Patrícia Ramos diz não sairia com homem pobre: ‘Já sofro muito’

A influenciadora Patrícia Ramos deu uma declaração polêmica ao falar sobre relacionamentos e o tipo de homem com quem sairia. Para ela, o homem deve arcar com as despesas do casal e, portanto, ela não teria romance com homem pobre.

A revelação foi feita durante um bate-papo com a youtuber Maya Massafera, compartilhado nas redes sociais. A influenciadora expôs, ainda, os motivos para tomar essa decisão.

Patrícia Ramos foi questionada pela dona do Hotel Mazzafera se havia sido pedida em namoro por seu atual companheiro, o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano, ou se a iniciativa teria partido dela.

“Eu assumi este ano, no dia 12 de junho. Teve pedido e ele quem pediu, claro”, contou ela, que disparou a falar sobre os requisitos que ela considera importante no parceiro.

“Pra mim, tem que pedir em namoro, pagar as contas”, revelou.

Maya rebateu afirmando não gostar que as pessoas paguem suas coisas.

Patrícia se defendeu afirmando que essa postura varia de pessoa para pessoa, expondo seu ponto de vista.

“Já sofro muito pagando minhas contas. Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso… Eu que pagava tudo”, confessou ele.

No ano passado, Patrícia Ramos terminou seu casamento após acusar o então parceiro por agressão.

