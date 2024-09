Patrícia Ramos detalha complicações graves após procedimento estético: ‘Certeza que iria morrer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 20:18 Para compartilhar:

Patrícia Ramos usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 16, para revelar ter sofrido complicações após se submeter a uma cirurgia estética. Ela contou que precisou ser internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) quando estava em processo de recuperação do procedimento.

Através de vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora contou ter feito a cirurgia no domingo, 9, e que recebeu alta no dia seguinte.

“Domingo eu fiz uma cirurgia estética, deu tudo certo, fui para o quarto e tive alta no dia seguinte. Voltei para casa na segunda-feira”, relatou ela, sem revelar o tipo de procedimento a que foi submetida.

Porém, o processo de recuperação não saiu como o esperado e ela precisou retornar à unidade médica um dia após a alta.

“Na terça-feira começou o pior pesadelo da minha vida”, afirmou a influenciadora, que disse já ter passado pelo mesmo tipo de cirurgia antes e que não teve complicações.

Patrícia Ramos revelou que chegou a convulsionar: “Minha família ficou desesperada e minha mãe não sabia o que fazer. Ali eu entendi que estava em uma batalha espiritual”, analisou ela.

“Minha boca estava branca. Minha mão estava branca, não sentia minhas pernas, meu pé também estava sem cor e não circulava o sangue. Nesse momento eu tive certeza que iria morrer”, desabafou a influenciadora.

Patrícia buscou atendimento e a médica que a acompanha decidiu encaminhada ao CTI.

“Quando cheguei no hospital, os médicos, os enfermeiros, ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo”, relembrou ela.