Patrícia Poeta substituirá Fátima Bernardes no ‘Teleton’, do SBT; entenda

Da Redação 06/11/2023 - 20:37

A apresentadora Fátima Bernardes, que estava confirmada no ‘Teleton’, programa especial beneficente do SBT, precisou cancelar a sua participação após quebrar o pé, na semana passada. Com isso, a Globo anunciou que a apresentadora será substituída pela colega Patrícia Poeta.

A aparição da global será nos dias 10 e 11 deste mês. A ação social da emissora de Silvio Santos acontece anualmente em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

A ex-âncora do Jornal Nacional lamentou não poder comparecer à emissora de Silvio Santos em um momento tão especial.

“Infelizmente, eu fraturei o pé na minha aula de dança e não vou poder estar no Teleton. Eu estava na maior expectativa, superanimada, mas imprevistos acontecem. O que importa é que o ‘Teleton’ é um momento de grande união. Muitos artistas vão brilhar nessa festa. Acompanhem e doem”, declarou Fátima Bernardes em vídeo enviado ao Fofocalizando desta segunda-feira, 6.

O tema deste ano será ‘Teleton, Construindo Futuros’. A campanha pretende arrecadar R$ 35 milhões em doações para a AACD.

Também estão confirmadas as participações de Fábio Jr., Eliana, Daniel, Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Aline Barros.

Após Eliana ter feito uma aparição marcante ao lado de Xuxa e Angélica no Criança Esperança, a Globo liberou, também, Marcos Mion para a atração da emissora paulista.

Dentre os convidados de outros canais de TV estão César Filho, Adriane Galisteu, Mariana Godoy e Lucas Maciel, da Record; Luciana Gimenez e Sonia Abrão, da RedeTV!; Karyn Bravo, da TV Cultura; João Silva, da Band; Thiago Rocha, da Gazeta.

