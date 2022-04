Patricia Poeta se afasta da Globo para tratar pedra nos rins: ‘Foi surpreendida’

Patrícia Poeta se ausentou do comando do “É de Casa”, da Globo, neste sábado (2), por um problema de saúde.

A apresentadora está com pedra nos rins, como informou Ana Furtado ao lado de Thalita Morete, no início do programa. “Infelizmente, gente, ela está com pedra nos rins, foi surpreendida. Ela está se cuidando e está bem”, explicou Ana.

