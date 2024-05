Patrícia Poeta reencontra tio preso há 20 dias em casa por causa das chuvas no RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 10:15 Para compartilhar:

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou detalhes do seu encontro com um tio seu que mora em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, cidade que a jornalista nasceu. O parente não saía de casa há 20 dias por causa dos alagamentos que assolaram o estado gaúcho.

“Esse é o meu tio Evaldo. Ele estava há 20 dias dentro de casa, assim como outras muitas pessoas. Meu tio está doente e essa não é a primeira enchente que ele enfrenta. No ano passado, quando os fortes temporais atingiram o estado, ele estava hospitalizado e não pôde voltar para casa. Acabou deixando seus bichinhos sozinhos e alguns, infelizmente, morreram”, disse.

A comandante do “Encontro” contou que quando o tio soube que ela estava na cidade foi vê-la. Ela ainda revelou que estava preocupada, pois, num primeiro momento, não conseguiu contactá-lo.

“Dessa vez, mesmo doente, se recusou a ir para o hospital, pois não quis deixar os animais desamparados. Resistiu bravamente e quando soube que eu estava na cidade, veio me ver. Saiu de casa depois desse tempo todo. Por tudo o que contei e pela situação que aflige grande parte do Rio Grande do Sul, não conseguíamos contato com ele nos primeiros dias, foi angustiante”, compartilhou;

“Quando o vi bem e pude abraçá-lo, me senti aliviada, assim como sei que minha mãe, 1570 km distante, também ficou. Família é mais do que estar ali todos os dias. Família é estar presente quando necessário e, principalmente, estar ligado por um amor que não mede distância ou tempo”, ressaltou.