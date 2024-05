Patrícia Poeta reencontra prima durante cobertura de tragédia climática no RS; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 12:19 Para compartilhar:

A apresentadora Patrícia Poeta apresentou o “Encontro” desta sexta-feira, 17, em São Jerônimo, cidade em que nasceu, a cerca de 70km de Porto Alegre. A jornalista não conteve a emoção e contou sua motivação para estar de volta ao Rio Grande do Sul. Ela já esteve anteriormente para apoiar e mostrar de perto as notícias sobre as vítimas das chuvas no estado.

“Confesso a você de casa que, desde que começou essa tragédia, algumas vezes tentei voltar aqui para minha cidade natal, mas sem sucesso. A estrada ficou completamente destruída, a cidade ilhada, meus conterrâneos ficaram muito isolados com a chegada dessa água toda”, disse ao iniciar o programa.

“Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá. Vivi bons momentos da minha vida, tenho amigos desde a infância, tenho parentes, cada rua me remete a boas lembranças”, completou.

Ao vivo, enquanto caminha pelas ruas de sua cidade, a apresentadora reencontrou sua prima Nete.

“Quanto tempo, que surpresa. Como vocês estão? Gente, não deu tempo, cheguei ontem à noite, em torno de 9/10h da noite, dei uma olhada para ver a quantidade de água, vou ver minha família assim que acabar o programa”, falou.

Para chegar a cidade, Patrícia Poeta levou cerca de 9 horas viajando.

“Tudo aqui tem história para mim, tudo tem simbolismo. Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraças as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas”, falou.

Além de familiares, a famosa ainda encontrou amigos e colegas de escola.

“Não esperava voltar para minha cidade nessas condições, mexe demais com a gente. Esperava para celebrar, mostrar as coisas boas, mas temos que estar unidos em momentos bons e ruins. Estou aliviada de encontrar vocês aqui e vendo que estão se reerguendo, estão salvos e vivos. É ter força para reconstruir”, comentou.

Veja os momentos abaixo:

