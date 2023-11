Patrícia Poeta estreia no SBT na primeira noite do Teleton 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2023 - 5:09 Para compartilhar:

Patrícia Poeta foi destaque na primeira noite do Teleton 2023 nesta sexta-feira, 10. Essa foi a estreia da global na emissora concorrente.

A apresentadora do “Encontro” substituiu Fátima Bernardes no evento beneficente do SBT após a veterana quebrar o pé e cancelar sua aparição. Ela foi recebida pelos anfitriões Tiago Abravanel e Eliana, que agradeceu à Rede Globo por liberar a jornalista para participar do programa.

Durante a programação, Patrícia se emocionou ao falar sobre sua família e pediu doações para alcançar a meta de R$ 35 milhões. Fátima Bernardes, por sua vez, apareceu em vídeo fazendo um PIX para a causa.

Confira:

Patricia Poeta ficou emocionada ao falar da família no palco do #Teleton2023 pic.twitter.com/QuOk0WTMHP — SBT (@SBTonline) November 11, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias