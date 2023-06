Patrícia Poeta estaria namorando com ex-marido de Ana Maria Braga, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 9:41 Compartilhe

Novo amor? Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, Patrícia Poeta estaria namorando o ex-marido de Ana Maria Braga, o empresário Marcelo Frisoni.

+Internada novamente: médico explica nova fase do tratamento de câncer de Simony

+Antes de Rose Miriam e Thiago Salvático, Gugu teve namoradas famosas; saiba quem

“O Marcelo Frisoni está num processo de separação com a ex, então a informação que eu tenho é que as coisas estariam sendo mantidas ali… Os familiares dele me confirmaram que no último dia 22 ele ligou pra uma pessoa da família”, disse o jornalista.

Ana Maria ficou casada com Marcelo durante sete anos. O casamento chegou ao fim em 2007.

Já Poeta está solteira desde o fim de seu casamento de 16 anos com o diretor da TV Globo Amauri Soares, com quem tem um filho chamado Felipe Poeta.

Patrícia Poeta nega

Em uma nota oficial, a assessoria de imprensa de Patrícia Poeta negou a informação de Alessandro Lo Bianco: “Esse pseudo jornalista vem dia após dia inventando histórias infundadas que nunca se comprovam. Um tipo de pessoa que tem por hábito disseminar fake news contra a apresentadora que tem 25 anos de carreira, 22 deles num jornalismo”.

“É importante ressaltar que fake news é crime e o infrator está sujeito às penalidades da lei e temos que saber que mesmo as tidas como ‘recreativas’, devem ser combatidas. Fake news entristece, fake news magoa, fake news mata pessoas”, finaliza o comunicado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias