Patrícia Poeta diz que não conseguiu ver a família no RS: ‘Impossível chegar lá’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 14:20 Para compartilhar:

A apresentadora Patrícia Poeta disse na manhã desta quinta-feira, 9, que não conseguiu encontrar sua família no Rio Grande do Sul por conta das dificuldades que as chuvas causaram no trajeto. Desde a última segunda-feira, 6, a jornalista está apresentando o “Encontro” no seu estado de origem. A última atualização da Defesa Civil mostrou 107 mortos e 136 pessoas desaparecidas.

Nascida em São Jerônimo, uma das cidades afetadas, ela compartilhou que seus pais continuam no local. “Ontem, inclusive, eu queria chegar até lá, mas é impossível. Queria ver a minha família lá. A estrada está interditada por causa da água lá. As imagens são impressionantes”, contou. Mais tarde, no seu Instagram, ela fez um post com um texto expressando sua tristeza. Poeta disse que retornará para São Paulo e ressaltou a força e competência de voluntários e equipes para salvar vítimas. “Eu nunca imaginei ver meu Rio Grande do Sul do jeito que vi. Só quem esteve aqui entendeu de verdade o que aconteceu. A dor profunda. Hoje, depois de quatro dias me segurando, eu chorei ouvindo nosso hino. O símbolo da nossa eterna resistência, aconteça o que acontecer”, disse. + Patrícia Poeta apresenta o ‘Encontro’ ao vivo do Rio Grande do Sul: ‘Cenário desolador’

+ Thelma Assis, médica e ex-‘BBB’, diz que ficou em choque ao chegar a Canoas, no RS; veja vídeos “Eu vou poder contar para os meus netos que estive com heróis – não dos que usam capas, mas dos que são incansáveis. Os profissionais e aqueles que um dia foram só moradores e hoje são a alma e as raízes do Rio Grande do Sul. No meio da água, não houve distinção, apenas uma corrente humana de amor e solidariedade”, ressaltou. “O medo deu lugar à coragem. A vida, não importa a que custo, era a única meta. Meu povo querido, nossas terras estão arrasadas, mas as águas vão baixar e, mais uma vez, um ajudando ao outro, vamos reconstruir nosso estado, mais forte, mais aguerrido e muito mais bravo. E agora digo com toda certeza: mais unidos”, pontuou. “Meu coração estará sempre aqui, porque aqui nasci, aqui me criei e aqui me tornei a mulher que sou para poder correr esse mundão. Parto, mas meu coração fica, hoje e sempre!”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)