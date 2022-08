Patrícia Poeta desabafa nas redes sociais a respeito de críticas: ‘Chega de boatos e mentiras’

Da Redação 11/08/2022 - 15:43 Compartilhe

Na última quarta-feira (10), a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta usou suas redes sociais para fazer um desabafo direcionado aos ataques que vem sofrendo na internet. Na postagem, ela celebrou os números de audiência do programa “Encontro”, onde ela assumiu há 40 dias após a saída de Fátima Bernardes. Na legenda, ela fala sobre os ataques.

“Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!”, desabafou Patrícia.

“Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline para agradecer também pelo carinho e pela audiência! Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo – e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada para todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor”, concluiu.

Confira: