Patrícia Poeta comemora formatura do filho, Felipe: ‘Grande jornada de conquistas’

A jornalista Patrícia Poeta, 48 anos, usou as redes sociais, neste sábado, 22, para fazer uma homenagem ao seu único filho, Felipe Poeta, 22, por sua formatura. O DJ concluiu a graduação em produção musical na Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos.

“Estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte”, começou na legenda ao publicar, no Feed do Instagram, uma foto ao lado do jovem, além de registros do filho atuando como DJ.

“Lembro das suas descobertas, de fazer as lições de casa com você, de aprender a surfar para poder te acompanhar – e é isso que quero sempre: poder te acompanhar, te aplaudir, comemorar com você suas conquistas”, declarou ela.

A apresentadora faz questão de destacar o orgulho pelo herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor Amauri Soares.

“Seu sucesso é minha felicidade sempre. Voa! O mundo é seu! O seu dom vai te levar muito longe. Sua formatura é só uma fase dessa sua grande jornada de conquistas. Te amo hoje e sempre!”, finalizou ela.