Patrícia Poeta chora ao ver trabalho de voluntários no RS: ‘Muito triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 13:13 Para compartilhar:

A apresentadora Patrícia Poeta não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o trabalho de voluntários ajudando moradores ilhados de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no “Encontro” desta quarta-feira, 15.

A jornalista, que esteve presente no estado durante quatro dias, nasceu em São Jerônimo, uma das cidades afetadas, e compartilhou que seus pais e familiares continuam no local.

+ Patrícia Poeta diz que não conseguiu ver a família no RS: ‘Impossível chegar lá’

+ Patrícia Poeta apresenta o ‘Encontro’ ao vivo do Rio Grande do Sul: ‘Cenário desolador’

Com a voz embargada, ela disse que segue “muito mexida” com a situação: “É muito triste ver isso tantos dias assim, mas emociona também ver as pessoas se ajudando. Essa corrente de amor é muito bonita”.

No fim do programa, ela fez uma homenagem ao recitar o poema do também gaúcho Mário Quintana.

“‘Abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existe palavra para dizer tudo’. Então, conterrâneos, sintam-se abraçados”, disse.

Momento de solidariedade ao povo do RS. Sintam-se abraçados! Se você pode ajudar, acesse o https://t.co/eKfDqZ0WCh e conheça as organizações que estão ajudando o povo do Rio Grande do Sul. #ParaQuemDoar #Encontro pic.twitter.com/t6TiMdnxg2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 15, 2024