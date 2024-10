Patrícia Poeta celebra aniversário de 48 anos e ganha elogios dos fãs: ‘Linda demais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 14:16 Para compartilhar:

Patrícia Poeta chocou seus seguidores e fãs ao completar 48 anos no sábado, 19. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do “Programa Encontro”, da TV Globo, esbanjou beleza e boa forma ao postar fotos de biquíni, curtindo uma praia na Bahia.

“Novo ciclo. Obrigada, vida!”, escreveu Poeta na legenda do post, agradecendo mais um ano de vida.

Nos comentários, ela recebeu uma chuva de elogios: “Linda demais”, “Muito gata”, “Maravilhosa”, disseram alguns admiradores.

Veja abaixo a publicação de Patrícia Poeta:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)