Patrícia Poeta apresenta o ‘Encontro’ ao vivo do Rio Grande do Sul e acompanha resgates: ‘Desolador’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 15:45 Para compartilhar:

Patrícia Poeta apresentou o programa ‘Encontro’ da segunda-feira, 6, ao vivo do Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, o estado vem sofrendo com enchentes resultantes de fortes chuvas. A equipe do programa precisou aterrissar no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e viajar sete horas de carro até Porto Alegre.

Patrícia é natural de São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul. “Quero dizer primeiro o seguinte: voltar para a terra natal, com um cenário desolador desses aqui, é muito difícil, eu confesso a você aí de casa. Mas a gente vai focar, vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para ajudar os meus conterrâneos”, disse ela na abertura do Encontro.

A apresentadora mostrou como está sendo a operação de resgate de vítimas das enchentes, entrevistando voluntários, agentes da polícia e bombeiros. Patrícia terminou o Encontro ressaltando o papel da solidariedade entre os brasileiros no momento de catástrofe. A cobertura do cenário gaúcho continuou no Mais Você de Ana Maria Braga.