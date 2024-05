Patrícia Poeta apresenta o ‘Encontro’ ao vivo do Rio Grande do Sul: ‘Cenário desolador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 16:44 Para compartilhar:

Patrícia Poeta apresentou o programa “Encontro” desta segunda-feira, 6, ao vivo do Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, o estado sofre com enchentes resultantes de fortes chuvas. A jornalista, natural de São Jerônimo, município do estado, e a equipe do programa precisou aterrissar no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e viajar sete horas de carro até Porto Alegre.

“Para chegar aqui não foi uma tarefa fácil, eu confesso para você aí de casa. Aeroporto fechado, rodoviária fechada em função da quantidade de água nas ruas, ruas completamente alagadas. Para você ter uma noção, para a gente chegar aqui, a gente desceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, de lá pegamos um carro, andamos mais de 7 horas para chegar até Porto Alegre”, disse ela na abertura da edição.

“Quero dizer primeiro o seguinte: voltar para a terra natal, com um cenário desolador desses aqui, é muito difícil, eu confesso a você aí de casa. Mas a gente vai focar, vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para ajudar os meus conterrâneos”, completou.

A apresentadora mostrou como está sendo a operação de resgate de vítimas das enchentes, entrevistando voluntários, agentes da polícia e bombeiros.

