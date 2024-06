Patrícia Mello ganha prêmio literário na França com obra sobre assassinatos de mulheres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A escritora carioca Patrícia Mello ganhou um renomado prêmio literário na França com o livro Mulheres Empilhadas (Leya), lançado em 2019. O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 30.

O romance narra a jornada de uma jovem advogada paulistana que se une a um mutirão para analisar casos de feminicídio no Acre. Os autores dos crimes são próximos das vítimas: maridos, pais, tios, primos, avós – o que coincide com a realidade enfrentada pelas vítimas de violência doméstica no Brasil.

A narradora também constrói capítulos inspirados em lendas de guerreiras amazônicas que lutavam contra a opressão masculina.

“O tom jornalístico e feminista dessa obra tem uma energia intensa, que passa por lendas e mitologias de um Brasil sensível ao poder dos xamãs e da força da natureza – tudo tingido com poesia, magia e musicalidade”, destacou o júri do Grande Prêmio Madame Figaro.

Ela venceu na categoria Literatura Estrangeira.