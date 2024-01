Patrícia Léis é procurada pelo FBI por se passar de advogada e aplicar golpe de US$ 700 mil; entenda caso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 9:08 Para compartilhar:

A jornalista Patrícia de Oliveira Souza Léis Bolin, de 29 anos, está sendo procurada pelo FBI sob suspeita de se passar por advogada de imigração e aplicar golpe de mais de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) em clientes. A Justiça dos EUA acusa a brasileira pelo crimes de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado.

Caso seja condenada, Patrícia pode pegar até 20 anos de prisão. Segundo as investigações do caso, ela supostamente afirmava ser capaz de ajudar clientes estrangeiros a obter os vistos E-2 e EB-5 para os EUA. Para isso, ela recebia valores milionários.

Ainda de acordo com as apurações, o esquema teria durado de setembro de 2021 a julho de 2023. No caso do visto EB-5, é concedido o “green card” para quem investir em redes de negócios norte-americanas capazes de gerar emprego no território estadunidense.

A Justiça dos EUA afirmou que, no dia 22 de setembro de 2021, a jornalista teria recebido de uma cliente dois pagamentos iniciais de mais de US$ 135 mil (cerca de R$ 656 mil) para adquirir o EB-5.

O valor pago pela vítima deveria ter sido revertido para um projeto de desenvolvimento imobiliário no estado do Texas. Mas há suspeita de que o valor tenha ido para a conta bancária pessoal de Patrícia, que supostamente o usou para dar entrada em sua casa na cidade de Arlington, na Virgínia, reformar banheiros e pagar dívidas de cartão de crédito.

O que diz a jornalista

Por meio de uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), Patrícia confirmou que está sendo procurada pelo FBI, mas afirmou que está sendo vítima de “perseguições e falsas acusações”. “Meu suposto crime: não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que considero como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político”, acrescentou.

Ela ressaltou que “roubou” todas as provas para conseguir apresentar o seu lado da história. “Esses documentos já foram entregues ao governo que me garantiu asilo político”, finalizou.

