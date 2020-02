Patrícia Freitas cai para 14º lugar e fica fora da medal race do Mundial da RS:X

Patrícia Freitas não conseguiu se classificar para a medal race do Mundial da classe RS:X, realizado em Sorrento, na Austrália. Nesta sexta-feira, a velejadora brasileira caiu da 12ª para a 14ª colocação na classificação geral, sendo que precisava figurar entre as dez melhores para estar na disputa por medalha.

Nesta sexta, Patrícia oscilou bastante nas regatas realizadas. Ela ficou em 22º lugar na primeira disputa do dia, terminou em 31º na seguinte, o seu pior resultado no Mundial e que foi descartado, e fechou a disputa com uma sexta colocação, o seu melhor desempenho nas 12 baterias disputadas em Sorrento.

Com isso, Patrícia concluiu o Mundial na 14ª colocação, com 132,50 pontos perdidos. Ficou uma posição acima do seu desempenho em 2019, mas o resultado do ano passado teve maior relevância, pois garantiu a presença do Brasil na disputa da RS:X na Olimpíada de Tóquio.

Além de Patrícia, o Mundial da RS:X teve outra representante nacional, Bruna Mello, que fechou o campeonato em 39º lugar entre as 46 competidoras. Nesta sexta, inclusive, ela conseguiu o seu melhor resultado em Sorrento, uma 15ª posição.

A fase classificatória do campeonato terminou com a holandesa Lilian de Geus, que ganhou uma das regatas desta sexta, na liderança, com 34 pontos perdidos, assim como a israelense Noy Drihan. A francesa Charline Picon, atual campeã olímpica, venceu uma das disputas do dia e ocupa a terceira posição, com 47.