Patricia Abravanel vai chega à CCXP 2024 com camiseta em homenagem ao pai, Silvio Santos

Patricia Abravanel, 47 anos, fez uma homenagem ao pai, Silvio Santos, ao chegar à CCXP 2024, na tarde deste sábado, 7. Ela foi ao evento usando uma camiseta com a imagem do empresário, dono do SBT.

Silvio Santos morreu em agosto último, aos 93 anos.

Na camisa da apresentadora, além da imagem do pai estampada, estava escrito “Ma Oe”, um dos bordões mais famosos do fundador do SBT.

Patricia assumiu o comando do “Programa Silvio Santos” após afastamento do pai, que fez sua última participação na atração em junho de 2022.

O apresentador morreu em decorrência de uma broncopneumonia, que se desenvolveu após uma infecção por H1N1. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

