Patricia Abravanel testa positivo para covid e se afasta do SBT

Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, testou positivo para Covid-19 na manhã desta quinta (7). As informações são do jornal “Folha de São Paulo”.

A apresentadora fez o teste PCR antes de seguir para a gravação do “Programa Silvio Santos”, que ela está apresentando no lugar do pai, que segue em casa.

O filho mais velho de Patricia, Pedro, de 7 anos, do casamento com o ministro das Comunicações, Fabio Faria, também testou positivo.

Saiba mais