Patrícia Abravanel será denunciada por ativista LGBTQI após polêmica de homofobia

O ativista LGBTQI+, Agripino Magalhães entra mais uma vez em ação. Após a polêmica envolvendo Patrícia Abravanel sobre falas de homofobia, Agripino irá denunciar a apresentadora na justiça por ofender a população LGBTQI+.

“Não é a primeira vez que Patrícia Abravanel faz comentários LGBTIfóbicos nos programa do SBT. Qualquer pessoa que se sinta incomodada com a orientação sexual do outro deve responder na justiça, porque o importante é cada um cuidar da sua própria vida”, disse Magalhães para a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Entenda o caso

Na manhã de terça-feira (01) em seu programa “Vem pra cá”, do SBT, Patrícia usou falas infelizes ao comentar sobre a polêmica envolvendo Caio Castro e Rafa Kalimann, que também se expressaram mal sobre o assunto. “Eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar?”, questionou Abravanel na atração.

