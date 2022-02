Patricia Abravanel ironiza falas de Tiago no BBB: ‘Vamos cantar parabéns pra você’

Patricia Abravanel alfinetou o sobrinho Tiago Abravanel ao fazer uma “homenagem” para ele durante o “Programa Silvio Santos” deste domingo (20). A apresentadora levou ao palco o humorista Alexandre Porpetone, conhecido pelo personagem Cabrito Tevez, que se vestiu como o neto de Silvio Santos.

Durante a participação do humorista no programa, Patricia ironizou diversas falas de Tiago no “BBB22“, nas quais ele comentou sobre a relação que ele teve com parte da família e, principalmente, com o avô Silvio Santos.

Há algumas semanas, enquanto conversa com Rodrigo, já eliminado do reality, Tiago revelou que “nunca existiu” uma conexão dele com Silvio, e que o avô só esteve presente na sua primeira festa de aniversário, e que nunca mais participou.

Em um dos momentos do “Programa Silvio Santos” desse domingo, Patricia disse que ela e os demais participantes cantariam parabéns para todos os anos em que Silvio não esteve presente nos aniversários de Tiago, e a produção colocou um totem em tamanho real do patriarca da família Abravanel no palco.

credo com uma familia dessas quem precisa de inimigo bicho pic.twitter.com/Giu1GgDCcG — @paiva #bbb22 (@paiva) February 21, 2022

Em outro momento, Patricia liga para o telefone do humorista que está fantasiado de Tiago, em referência outra fala do ator no “BBB”, quando ele afirmou que os dois não tinham o contato um do outro, na época em que Patricia fez comentários homofóbicos em seu programa que Tiago acabou rebatendo nas redes sociais.

Patrícia e Tiago Abravanel lavando roupa suja no #ProgramaSilvioSantos. Perdi tudo com essa sátira maravilhosa! 🤣 pic.twitter.com/gWiSynFW3c — Silvinho (@silvinhotv) February 21, 2022

Saiba mais