Patrícia Abravanel comete gafe antes de encontro com Lula em Brasília; entenda

Letícia Sena 06/07/2023 - 15:50

Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel tiveram na tarde de quarta-feira, 5, um encontro com o presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto, em Brasília. O motivo da reunião foi apresentar Beyruti como nova presidente do SBT, cargo que ela ocupa desde abril. Além das filhas de Silvio Santos, o apresentador também conversou por telefone com o chefe de Estado.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Silvio e Lula conversaram apenas sobre amenidades. O presidente prometeu que, quando for a São Paulo, fará uma visita ao dono do SBT na casa dele.

Importante destacar que a família Abravanel em peso, tirando Tiago Abravanel, apoiou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Gafe com o presidente

No especial de 60 anos do ‘Programa Silvio Santos’, que aconteceu no começo do mês de junho, Patrícia Abravanel, que sempre foi apoiadora de Jair Bolsonaro, ao receber o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no palco da atração, ignorou Luiz Inácio Lula da Silva e pediu para chamar Alckmin de “Presidente”.

“Que honra”, disse a apresentadora, ao anunciar Alckmin na atração. “Posso te chamar de presidente ?, perguntou ela, que na sequência, foi cortada pelo político: “Me chama de Geraldo”.

“Sei que você veio homenagear Silvio Santos, mas também me sinto honrada”, falou ela, sem graça. Patrícia contou que Alckmin já participou do programa diversas vezes. Em uma delas como prefeito de Pindamonhangaba (SP), participando do quadro “Cidade contra Cidade”, uma competição entre municípios. No final da participação do vice-presidente, Abravanel, para tentar consertar a gafe, mandou saudações ao presidente do Brasil: “Gostaria de mandar um abraço ao nosso presidente Lula”, completou. Vale lembrar que Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é político e filiado ao Progressistas (PP). Ele exerceu quatro mandatos como deputado federal pelo Rio Grande do Norte e foi ministro das Comunicações do Governo Jair Bolsonaro entre 2020 e 2022. Assista ao vídeo: Geraldo Alckmin, nosso Vice-Presidente, no palco do Programa Silvio Santos #PSS60Anos pic.twitter.com/E1t0aqGQ9b — Programa Silvio Santos (@PgmSilvioSantos) June 5, 2023

