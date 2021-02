Patric assume a responsabilidade por derrota do Sport Lateral-direito lamenta suas falhas na partida desta segunda-feira que culminaram nos gols do Fla

Uma segunda-feira para ser esquecida. Se o torcedor do Sport sonhava com uma vitória em cima do Flamengo, ele desanimou após 45 minutos apagados do Leão, que permanece colado na zona de rebaixamento.

Na saída de campo, o lateral-direito Patric assumiu a responsabilidade pelos gols sofridos pelo Sport e pediu desculpas ao torcedor.

‘Definiu no primeiro tempo, em cima de dois lances. Torcedor, a culpa é toda minha. Uma bola por dentro no primeiro gol, depois dei o passe errado para trás. Tenho maturidade para assumir. As palavras não vão confortar. É trabalhar mais agora e colocar a cabeça lugar, porque sexta-feira tem outra decisão. Essa derrota eu assumo a responsabilidade’, declarou ao Premiere.

Com os 35 pontos, o Sport aparece na 16ª colocação e volta a campo na sexta-feira diante do Botafogo.

