Pátria Investimentos confirma compra de gestora de fundos imobiliário do Credit Suisse

O Pátria Investimentos confirmou há pouco a assinatura de um acordo para a compra da gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse, conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). O valor da aquisição foi de US$ 130 milhões, de acordo com comunicado.

A conclusão da transação e a transferências dos fundos está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de assembleia dos investidores dos FIIs.

O UBS, que absorveu as operações do Credit Suisse, continuará oferecendo os fundos do Pátria para seus clientes de alta renda (Wealth Management) no Brasil.

O Pátria, que já conta com mais de R$ 18 bilhões em ativos sob gestão no segmento de ativos imobiliários, com presença no Brasil, Chile e Colômbia, busca com essa transação consolidar sua área imobiliária (Real Estate, em inglês) como uma das líderes desse mercado, de acordo com o comunicado.

Além de fortalecer sua plataforma com a equipe que gerencia os fundos, a incorporação dos fundos de recebíveis do Credit Suisse no Brasil podem adicionar mais de R$ 12 bilhões em ativos sob gestão ao portfólio do Pátria, com destaque para fundos de Logística e Renda Urbana.

A gestora iniciou esse movimento de consolidação do segmento de investimentos imobiliários em 2022, com a aquisição de 50% da VBI, uma das principais empresas de gestão dessa classe de ativos e que atua como uma plataforma de Real Estate do Pátria.

O mercado de fundos imobiliários listados no Brasil inclui mais de R$ 161 bilhões, com crescimento de 27% ao ano desde 2018, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O UBS BB atuou como assessor financeiro exclusivo da operação. O BMA Advogados atuou como assessor jurídico do Credit Suisse na transação.

