Pátria e Equity vendem empresa de logística urbana para Goodstorage, que já captou US$ 500 mi

A empresa de logística urbana Goodstorage adquiriu a concorrente Guarde Aqui. O negócio acrescenta 25 unidades novas à operação da companhia, que chega a 400 mil metros quadrados locáveis. A maior parte dos espaços está na região da capital paulista.

A Guarde Aqui era controlada pelo Patria Investimentos e pela Equity International. O valor do negócio não foi divulgado pelas empresas.

Antes da aquisição, a Goodstorage já havia dobrado seu tamanho em relação a 2022. A armazenagem para pessoas físicas, no estilo guarda-móveis, que era o foco na fundação em 2013, se divide cada vez com a função de ponto estratégico para estoque de e-commerce.

A Goodstorage tem investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 5,7 bilhões. Ao todo, foram mais de US$ 500 milhões aportados em cinco rodadas de captação.