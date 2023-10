Pátria compra rede baiana Atakarejo e avança no varejo alimentar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 15:36 Compartilhe

A gestora de investimentos Pátria comprou o controle da rede regional de varejo alimentar Atakarejo, com 28 pontos de venda distribuídos entre supermercados, lojas de atacarejo e de conveniência no Estado da Bahia. O valor do negócio não foi revelado, mas o mercado estima que tenha girado entre R$ 700 milhões e R$ 850 milhões.

Fundada por Teobaldo Costa em 1994, a companhia faturou no ano passado R$ 3,7 bilhões, com crescimento de 24% em relação ao ano anterior.

Com a aquisição, que ainda precisa receber o sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) antes de ser concluída, o Pátria amplia a sua exposição ao mercado varejista de alimentos, especialmente na região Nordeste, e avança para se tornar um grande grupo supermercadista do País.

A gestora de investimento não revela de quanto será a sua participação majoritária no Atakarejo. Costa, o fundador da rede, continuará como sócio minoritário do Pátria, tocando o dia a dia da operação.

O grupo Atakarejo faz parte do rol de redes regionais que são a fortaleza do varejo. Conhecem os hábitos de consumo da população local, faturam bilhões de reais e estão longe dos holofotes dos grandes centros. Por isso, viraram alvo de aquisições de gestoras de investimento que têm optado pela compra desses ativos em detrimento de grandes redes como GPA e Natural da Terra, da Americanas, que estão à venda.

A companhia baiana ocupa a 30ª posição entre as maiores redes de supermercado em faturamento e é 60ª entre as 300 maiores varejistas em faturamento, segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Encerrou o ano passado com 5.891 funcionários e não atuava no comércio online.

No segmento de atacarejo, é uma das pioneiras no Estado da Bahia. O atacarejo é um modelo de negócio que mistura atacado com varejo e que ganho força nos últimos anos, sobretudo por causa da disparada da inflação. Há hoje mais de 2 mil lojas no País operando nesse modelo, segundo dados da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (Abaas). De acordo com a Nielsen IQ, o setor registrou 25% de crescimento em 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias