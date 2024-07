Pato sai em defesa de Patricia Abravanel após polêmica com Lívia Andrade: ‘Herdeira e guerreira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O jogador de futebol Alexandre Pato saiu em defesa de sua cunhada Patricia Abravanel após polêmica com Lívia Andrade, que começou no último domingo, 7. Ele aproveitou a publicação da “filha número 4” de Silvio Santos para prestar apoio em meio a uma troca de indiretas entre as apresentadoras.

Lívia deu as boas-vindas a Eliana à Globo ao publicar o registro do encontro das duas ex-SBT no “Domingão com Huck”.

“Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira!”, diz um trecho da legenda da postagem no Instagram, que foi apontada pelo internauta como uma indireta a Patrícia.

Pouco depois, a comandante do “Programa Silvio Santos” usou o “X” (ex-Twitter) para rebater a alfinetada.

“Passando para agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria”, declarou ela

“Herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!”, escreveu o atleta na publicação da cunhada no Instagram.

Pato é casado com a filha de número 5 do dono do SBT, Rebeca Abravanel, com quem tem um filho, Benjamin, de seis meses de vida.

Patrícia também recebeu mensagens de apoio de alguns amigos, como Mara Maravilha, Celso Portiolli e Sônia Abrão.

