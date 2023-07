Pato Fu 30 anos: show surpreende em Brasília, com muito rock e nostalgia

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 28/07/2023 - 8:03 Compartilhe

O Pato Fu fez um show surpreendente e impecável no Capital Moto Week, evento de moto e rock, em Brasília (DF), nesta quinta-feira, 27.

A banda, que completa 30 anos de estrada, tocou músicas novas do 13º álbum “30” como “Fique onde eu possa te ver”, além dos clássicos “Sobre o Tempo”, “Depois” e “Made in Japan”, para citar.

“Ė uma banda que tem 30 anos, mas que quer mostrar musicas novas para vocês”, disse a vocalista Fernanda Takai no show.

No palco, a exibição foi no mais alto nível, tanto da voz de Fernanda Takai, como dos demais do grupo: John Ulhoa (guitarrista), Ricardo Koctus (baixista), Xande Tamietti (baterista) e Richard Neves (tecladista). E para quem esperava mais pop do que rock, se enganou.

A performance foi das baladas aos sons mais agitados e não faltou o peso da guitarra e o leve experimental da banda.

Outro destaque foi político, Takai mencionou “Marielle, presente”, com menção a vereadora que foi brutalmente morta em 2017. Além disso, foi bem enfática na nova canção “Silenciador”, na qual faz críticas às armas e ao “tudo em nome da religião”.

Lançamento de série infantil

O Pato Fu também vai lançar a série infantil “Música de Brinquedo”, com bonecos manipulados pelo Grupo Giramundo, que vai estrear no canal Nick Jr., no dia 5 de agosto, às 12h30. Nela, a banda interage com criaturas monstruosas em um estúdio de gravações.

A série é um braço do projeto de mesmo nome de 2010, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil.

“A gente sentia falta de ter um projeto audiovisual, que pudéssemos desenvolver mais aquelas histórias que estavam nas músicas com o Groco e Ziglo (personagens desse universo)”

Takai afirma que há duas temporadas gravadas. “Quem sabe a gente não grava mais?!”

