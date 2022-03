Pato comemora primeiro gol pelo Orlando City e agradece presença de Silvio Santos: ‘Muito especial’ Atleta se recuperou de lesão e estreou na temporada 2022 com prêmio de melhor do jogo

Alexandre Pato, atacante do Orlando City, teve motivo em dobro para comemorar na primeira rodada da Major League Soccer. Além de marcar um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Montreal, o jogador contou com a presença ilustre do sogro, Silvio Santos, nas arquibancadas. O dono do SBT é pai de Rebeca Abravanel, esposa do jogador.

+ Neto pede ‘pequena desculpa’ a Abel Ferreira, mas diz: ‘Se perder a Recopa, vou criticar você’



– Fiquei muito feliz de voltar a atuar, após um tempo duro trabalhando forte. Foi uma estreia maravilhosa, poder fazer gol e ser considerado o melhor em campo. Foi algo muito especial, atuar diante do público, da minha família que foi no estádio. Agora é focar nos próximos jogos e manter essa pegada – disse Pato após a partida.

+ Casagrande repudia declarações de Neto contra Abel Ferreira e revela: ‘Tentei ser amigo, mas não deu’



Desde o ano passado no clube, Alexandre Pato ainda não havia marcado gol pelo time por conta de uma grave lesão que o tirou de boa parte da última temporada. O jogador também foi eleito o melhor jogador em campo na vitória. Kaká, ex-jogador do Orlando City, também marcou presença no estádio.

E MAIS:

Saiba mais