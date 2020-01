Patinadora fica gravemente ferida após queda em ensaio de abertura olímpica

Uma patinadora ficou gravemente ferida após cair no gelo de uma altura de cerca de cinco metros durante um ensaio para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne, confirmou a polícia nesta quarta-feira.

A vida da russa de 35 anos está em perigo, afirmou a polícia do cantão de Vuad. Uma investigação sobre o incidente está em realização. A polícia disse que a mulher estava sendo içada por um cabo preso ao teto do principal estádio de hóquei em Lausanne. A patinadora, então, perdeu o equilíbrio e caiu. O inquérito deve tentar estabelecer “as razões, as circunstâncias e possíveis responsabilidades neste acidente”, afirmou.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse em comunicado que uma artista leva da sede do hóquei para receber tratamento em um hospital em Lausanne, sem detalhar o incidente. “Estamos muito tristes com este incidente e temos acompanhado tudo de perto”, disse o presidente do COI, Thomas Bach, nesta quarta-feira, em um evento com jovens atletas às vésperas do início dos Jogos.

Algumas “pequenas mudanças” serão feitas na cerimônia de abertura, disse a presidente do Comitê Organizador de Lausanne-2020, Virginie Faivre. “Ficamos realmente muito emocionados com o que aconteceu e queremos enviar nossos pensamentos para ela e sua família”, declarou Faivre. O hospital universitário onde a patinadora está sendo tratada, conhecido pelo acrônimo CHUV, é “um dos 10 melhores hospitais” do mundo, acrescentou.

Os Jogos, com duas semanas de duração, serão iniciados nesta quinta-feira com a realização da cerimônia de abertura, na Vaudoise Aréna, inaugurada em setembro de 2019 e que será sede do Mundial de Hóquei em maio.