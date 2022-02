Patinador americano será o primeiro atleta não-binário a disputar as Olimpíadas de Inverno

O americano Timothy LeDuc, de 31 anos, está perto de entrar para a história como o primeiro atleta assumidamente não-binário a disputar as Olimpíadas de Inverno.

Classificado para os Jogos de Pequim, o patinador vai competir na patinação artística ao lado da compatriota Ashley Cain-Gribble. A dupla pretende realizar uma performance que fuja do estereótipo Romeu e Julieta, muito comum na modalidade.

“Nós representamos uma narrativa totalmente diferente do que se vê na patinação artística, que traz aquela coisa do Romeu e Julieta, do homem forte e da mulher frágil. Nosso mantra é se apresentar como uma dupla de pessoas fortes, então vamos para o gelo com equidade de energia”, contou Timothy, em entrevista ao site oficial das Olimpíadas de Inverno de Pequim.

“Queremos que as pessoas assistam a dois atletas performando algo não tradicional nesse esporte, algo que faça as pessoas se sentirem melhores. Porque muitas vezes nós fomos advertidos que essa nossa performance não daria certo e nós conseguimos dar a volta por cima, mostrando ao mundo um novo estilo de patinação artística”, acrescentou Ashley Cain-Gribble.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim acontece nesta sexta-feira (04). A prova entre duplas da patinação artística acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Saiba mais