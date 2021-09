Pastora celebra depois de primeiro culto em igreja trans

A pastora paraense Jacque Chanel, de 56 anos, celebrou na última segunda-feira (20) o primeiro culto presencial da Igreja Trans ICM Séforas, no Centro de São Paulo. Ela, que é evangélica desde que nasceu, se emocionou com a situação.

De acordo com reportagem do portal UOL, ela afirmou que o dia foi muito especial. “Não imaginava que meu comprometimento com Deus tivesse caminhado de tal forma que me levasse a abrir uma igreja trans numa sociedade que só quer me matar e excluir”, disse.

Ela foi consagrada pastora em maio de 2021, mas já chegou a ser expulsa de algumas igrejas. Segundo ela, a partir disso, ela começou a promover encontros com pessoas trans. Então, há oito anos, ela entrou em uma igreja inclusiva.

“Lá encontrei uns 300 gays, mais umas duas travestis, e logo comecei a me posicionar e a pedir para a diretoria por mais trabalho de evangelização e acolhimento da comunidade trans, para, aí sim, ser uma igreja inclusiva”, explicou.

Veja também