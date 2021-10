Pastor morre após ter AVC enquanto cantava em culto no Espírito Santo

Um pastor de 48 anos morreu nesta quarta-feira (20) após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante um culto, no último domingo (17), em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. As informações são do g1.

Geter da Silva cantava “não deixe um soldado ferido morrer”, quando passou mal, caiu no púlpito em que estava e precisou ser socorrido por fiéis e membros da igreja que estavam no local.

O pastor foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, mas seu quadro de saúde piorou e ele foi transferido para um hospital em Vitória, onde acabou não resistindo.

Geter também trabalhava para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, e vendia picolés no centro do município.

Saiba mais