Pastor bolsonarista defensor da cloroquina morre aos 36 anos de Covid-19

Integrante do Movimento São Paulo Conservador, Thiago Andrade de Souza morreu nesta terça-feira (5) vítima da Covid-19. O pastor, de 36 anos, é conhecido nas redes sociais por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além de ativista do uso preventivo da cloroquina e invermectina.

“Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina, poste no Facebook e, se não precisou tomar e é a favor, poste que é a favor. Vamos forçar as prefeituras a começarem a prevenção urgente. E fazer a distribuição gratuita”, escreveu o pastor em seu Facebook no último dia 25 de novembro.

Após o anúncio de sua morte, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) lamentou a morte do religioso. A esposa do pastor também se pronunciou sobre a perda do marido.

“Te amo meu amor, o que me conforta é que você foi o homem mais feliz ao meu lado, foi realizado… descanse em paz! Está na glória de Deus… Que Deus nos conforte nossos corações! Ele contraiu o vírus da covid… ficou internado 30 dias… Deu duas paradas respiratórias, não resistiu e veio a óbito. Que Deus nos console…muita dor”, lamentou.

Veja também