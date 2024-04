Pastagens: Agricultura apresenta programa de recuperação de áreas degradadas em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura apresentou a investidores em Nova York (EUA) seu Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis. Conforme nota da pasta divulgada hoje, o projeto foi apresentado no Global AgInvesting New York, realizado entre 15 e 17 de abril e um dos mais importantes eventos do cenário mundial de investimentos no agro, que reúne fundos, bancos e empresas do setor.

O programa, segundo a nota, tem por objetivo incorporar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas aos sistemas produtivos de alimentos, biocombustíveis e florestas de alta produtividade, por meio da adoção de tecnologias sustentáveis.

“Foi uma ótima oportunidade para o Brasil dialogar com fundos privados, bancos estrangeiros e grandes empresas interessadas em investir em nosso país, reconhecendo o nosso potencial para o desenvolvimento sustentável mundial”, disse o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Julio Ramos, na nota. “Representando o ministro (da Agricultura) Carlos Fávaro e o secretário Roberto Perosa, deixamos o encontro com grandes perspectivas e oportunidades.”