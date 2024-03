Passar tempo com cães pode aliviar o estresse

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/03/2024 - 1:25 Para compartilhar:

Qualquer dono de cachorro pode dizer que os cães aliviam o estresse. Agora, um novo estudo confirma isso. Pesquisadores da Universidade Konkuk, na Coreia do Sul, descobriram que passar tempo com cães ajuda as pessoas a relaxar e se concentrar.

Para o estudo, publicado na Plos One , os especialistas recrutaram 30 adultos e mediram suas ondas cerebrais por meio de fones de ouvido com eletrodos, enquanto interagiam com um adorável poodle chamado Aro.

Eles fizeram as seguintes oito atividades com Aro durante 3 minutos cada: conhecer, caminhar, brincar, alimentar, abraçar, massagear e fotografar.

Os pesquisadores descobriram que passear com um cachorro fazia a pessoa se sentir mais relaxada, escovar um cachorro melhorava a concentração dos participantes e brincar com um cachorro proporcionava todos os itens acima.

Ao brincar com Aro e um brinquedo que faz barulho, os pesquisadores tiveram ondas cerebrais alfa mais fortes, que estão associadas ao relaxamento. Caminhar com ela em uma trilha do parque também produziu ondas alfa.

Quando os participantes escovaram o cão e o massagearam, produziram mais ondas cerebrais beta, que estão correlacionadas com a concentração.

Os pesquisadores também perguntaram às pessoas como elas se sentiam após cada atividade com Aro e todas relataram sentir-se menos estressadas e deprimidas.

Todos os participantes disseram que seu humor melhorou depois de abraçar Aro e alimentá-la com guloseimas.

“Este estudo demonstrou que atividades específicas dos cães podem ativar um relaxamento mais forte, estabilidade emocional, atenção, concentração e criatividade, facilitando o aumento da atividade cerebral”, escreveram os autores do estudo.

Este não é o primeiro estudo a mostrar que passar tempo com cães é bom para a saúde mental das pessoas.

Um estudo de 2022 publicado no International Journal of Psychophysicalology descobriu que passar apenas 20 minutos com um animal pode diminuir o cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar a oxitocina, o hormônio associado ao amor e ao vínculo.

Outro estudo descobriu que os donos de cães com mais de 45 anos têm 40% menos probabilidade de desenvolver demência.

