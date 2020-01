No Persona em Foco desta sexta, 3, o convidado será o ator, diretor e dramaturgo Miguel Falabella. Ao lado das atrizes e parceiras Alessandra Maestrini e Brenda Nadler, ele fala de sua trajetória pessoal e profissional. Com apresentação de Atílio Bari, programa vai ao ar às 22h45, na TV Cultura, no YouTube e no Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.