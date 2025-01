Passagem entre Rafah, em Gaza, e Egito é reaberta

BRUXELAS, 31 JAN (ANSA) – A passagem de fronteira entre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e o Egito foi reaberta nesta sexta-feira (31), liberando o ingresso de civis palestinos no país vizinho.

A informação foi confirmada à ANSA por fontes da União Europeia, que retomou hoje a Missão de Assistência Fronteiriça (Eubam) na região.

“A Europa está aqui para ajudar: a missão civil de fronteira da UE está hoje presente na passagem de Rafah a pedido de palestinos e israelenses”, informou a alta representante do bloco para Política Externa, Kaja Kallas.

Segundo ela, “a missão apoiará os funcionários da fronteira e permitirá a transferência de pessoas para fora de Gaza, incluindo aquelas que necessitam de cuidados médicos”.

Na última segunda-feira (27), o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, havia anunciado o envio “em breve” de policiais italianos para Rafah, a fim de retomar os trabalhos da Eubam.

A missão da UE tem como objetivo fornecer uma presença adicional de segurança na fronteira entre Gaza e Egito a fim de construir confiança entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP). Ela havia sido suspensa com a guerra no enclave e só pôde ser reativada com o cessar-fogo. (ANSA).