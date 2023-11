Passagem de fronteira com Egito é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 10:26 Para compartilhar:

O terminal de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, reabriu nesta segunda-feira (6) para permitir a saída de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade, bloqueadas no enclave palestino bombardeado de forma incessante por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, informou o governo do movimento islamita.

Esta passagem fronteiriça abriu durante três dias, na quarta, quinta e sexta-feira, durante os quais saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro. O Hamas impôs como condição para sua reabertura que ambulâncias com pessoas feridas pudessem ir para Rafah após o bombardeio israelense contra um comboio de veículos médicos na Cidade de Gaza.

