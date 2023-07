Passagem de ciclone deixa um morto no Rio Grande do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 17:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 JUL (ANSA) – A Defesa Civil confirmou nesta quinta-feira (13) que a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul nesta madrugada deixou ao menos um morto no estado.

Segundo as autoridades locais, a vítima, um idoso, morreu após a queda de uma árvore sobre uma residência, no bairro Maria dos Anjos, na cidade de Rio Grande. O incidente foi provocado pela força do vento, que registrou rajadas de 140 km/h.

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Jeane Lima, explicou que as últimas 24 horas que terminaram nesta manhã foram as mais críticas.

A passagem do ciclone provocou vendavais com ventos que chegaram a atingir 146,9 quilômetros por hora, na cidade de Bom Jardim da Serra. Além disso, municípios como Canguçu, Canela e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Joaçaba e Chapecó, em Santa Catarina, também foram afetadas.

Dados da Defesa Civil apontam que as chuvas e vendavais causados pelo ciclone atingiram 49 cidades e deixou 23 feridos. No Rio Grande do Sul, 234 pessoas estão desabrigadas e 236 desalojadas.

