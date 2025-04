Passagem aérea é item de maior alívio no IPCA-15; grupo Transportes tem deflação de 0,44%

O recuo de 14,38% no custo das passagens aéreas em abril deu a principal contribuição para deter a prévia da inflação do País no mês. O subitem impactou em -0,11 ponto porcentual na taxa de 0,43% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de abril, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma elevação de 0,92% em março para uma queda de 0,44% em abril, uma contribuição de -0,09 ponto porcentual para a taxa de inflação neste mês.

Em abril, os combustíveis recuaram 0,38%. Houve reduções nos preços do etanol (-0,95%), do gás veicular (-0,71%), do óleo diesel (-0,64%) e da gasolina (-0,29%).

O ônibus intermunicipal subiu 0,39%, devido a um reajuste no Rio de Janeiro a partir de 29 de março. O táxi subiu 0,57%, em decorrência do reajuste médio de 10,91% em Porto Alegre a partir de 31 de março.

O metrô recuou 0,95%, em meio ao reajuste de 5,33% na tarifa no Rio de Janeiro a partir de 12 de abril e à instituição de tarifa zero aos domingos e feriados decretada em Brasília desde 1º de março.

O ônibus urbano diminuiu 0,51%, em decorrência da tarifa zero aos domingos e feriados decretada em Brasília desde 1º de março, apesar dos reajustes de 4,17% em Porto Alegre a partir de 31 de março e de 15,00% em Belém em 14 de abril, também contemplando gratuidade aos domingos e feriados.