Passageiros passam mal com comida estragada e voo faz pouso não programado em NY

Um voo da Delta de Detroit, nos Estados Unidos, para Amsterdã, na Holanda, foi desviado na manhã de quarta-feira depois que passageiros consumiram comida estragada.

“O voo 136 da Delta de Detroit para Amsterdã foi desviado para o JFK de Nova York na manhã de quarta-feira após relatos de que parte do serviço de refeições da Main Cabin foi estragado”, disse um porta-voz da Delta em um comunicado.

As tripulações de voo consultaram especialistas médicos, que recomendaram o desvio para Nova York.

O voo, que tinha 277 passageiros a bordo, pousou com segurança no Aeroporto Internacional John F. Kennedy às 4 da manhã. Ele partiu do Aeroporto Metropolitano de Detroit às 22h51 de terça-feira para o que deveria ser uma viagem internacional de sete horas, de acordo com a FlightAware.

Após o pouso, equipes médicas se encontraram na aeronave para tratar quaisquer passageiros e tripulantes afetados, disse a Delta.

A equipe de segurança alimentar da companhia aérea entrou em contato com seus fornecedores para isolar o produto e iniciar uma investigação sobre o ocorrido.

“Este não é o serviço pelo qual a Delta é conhecida e pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pela inconveniência e atraso em suas viagens”, disse a Delta.

Ainda não se sabe quantos passageiros consumiram a comida estragada, e a Delta não informou que tipo de sintomas eles estavam apresentando.