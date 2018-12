Passageiros enfrentam filas no Aeroporto de Guarulhos

Passageiros que estão chegando ao país ou embarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, estão enfrentando atrasos nos voos. Segundo boletim divulgado pela administradora do aeroporto, a GRU Airport, entre meia-noite e 10h, estavam programados 216 voos, dos quais 113 são chegadas e 103, partidas. Ao todo, há 36 voos atrasados (11 desembarques e 26 embarques).

De acordo com as informações da concessionária, o movimento está maior do que o normal porque as companhias aéreas ainda estão trabalhando para regularizar o serviço que ficou atrasado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade na última quinta-feira (13). Segundo a GRU Airport, devido aos atrasos de quinta-feira, houve um efeito cascata. A situação deve ser regularizada pelas companhias em até quatro dias, contados a partir de quinta.

A GRU Airport disse ainda que soma-se a isso a demanda de voos para o período de férias e festas de final de ano, que normalmente aumenta o movimento nesta época.