Passageiros do avião que explodiu em Ubatuba eram da mesma família

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo confirmou nesta quinta-feira, 9, que os quatro passageiros presentes no avião explodido em Ubatuba (SP) eram da mesma família. Dentro do voo estavam um casal com duas crianças – além do piloto, Paulo Seghetto, que morreu depois de ser retirado das ferragens.

O acidente aconteceu ainda pela manhã desta quinta-feira, quando uma aeronave de pequeno porte atravessou a pista do aeroporto e entrou em chamas na orla da praia do Cruzeiro, nas proximidades de uma pista de skate. A Prefeitura do município de Ubatuba informou que outras três pessoas que estavam na área atingida foram socorridas, sem confirmação de óbito.

Os parentes a bordo do avião foram levados, com vida, ao hospital Santa Casa de Ubatuba pelo SAMU, onde seguem internados. A aeronave pertencia à família do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com os dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O veículo destruído era dividido em cotas entre os membros da família. A empresária Mireylle Fries, uma das sócias do avião e filha de Milton e Maria Fries, estava entre os passageiros ao lado do marido, Bruno Almeida Souza, e do casal de filhos pequenos.

Nelvo Fries é um dos nomes mais conhecidos do agronegócio, com diversas propriedades milionárias. O goiano já foi alvo de uma investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) sobre fraude fiscal, mas enterrou o processo ao apresentar comprovações patrimoniais.