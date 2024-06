Passageiros desmaiam após ficarem três horas presos em avião sem ar-condicionado; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 13:16 Para compartilhar:

Centenas de passageiros da Qatar Airwaves ficaram presos em um avião sem ar-condicionado durante três horas, pouco antes de um voo que ia de Atenas, na Grécia, a Doha, no Catar. A falha no aparelho fez com que muitos passassem mal de calor. O caso aconteceu na última segunda-feira, 10.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram passageiros encharcados de suor, alguns sem camisa e outros até desmaiados. Segundo a Reuters, há relatos de pessoas que ficaram desidratadas e com sangramento nasal. Assista:

Esse pessoal ficou preso em um avião da Qatar Airways na Grécia, por mais de três horas, sob temperaturas que atingiram 52° C. O vôo estava atrasado no aeroporto de Atenas e o ar condicionado estava com defeito. Os passageiros reclamaram que o capitão se recusou a permitir o… pic.twitter.com/LXiyej9Lly — Paulo de Andrade ⚖️ (@e_legalmente) June 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Garth Collins (@granitebodies)

A situação causou pânico nos passageiros, e alguns chegaram a desferir socos na tripulação da cabine. Minutos depois, uma fumaça branca foi vista saindo da fuselagem do avião. Devido à situação, o capitão da aeronave permitiu que as pessoas retornassem ao aeroporto.

A Qatar Airwaves foi procurada, mas não se manifestou sobre o ocorrido.