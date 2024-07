Passageiros de voo que passou por turbulência chegam a Montevidéu; seis seguem internados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 10:35 Para compartilhar:

Os passageiros do voo UX45 da Air Europa chegaram a Montevidéu na manhã desta terça-feira, 2, após o Boeing 787-9 em que estavam passar por fortes turbulências e precisar efetuar um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Natal (RN). O incidente, que ocorreu na segunda-feira, 1º, deixou ao menos 30 feridos e seis seguem internados.

Em contato com a IstoÉ, a Air Europa informou que um ônibus transferiu os passageiros do voo UX45 para Recife (PE), onde o aeroporto facilita uma viagem de longo curso, e os clientes entraram em outra aeronave que viajou de Madri para a capital pernambucana no intuito de levá-los a Montevidéu.

Ainda segundo a Air Europa, 303 dos 325 passageiros embarcaram na nova viagem para a capital uruguaia, já que alguns permanecem hospitalizados com seus acompanhantes e uma pessoa preferiu retornar à Espanha.

Conforme a companhia aérea, os feridos sofreram contusões e são tratados em unidades de saúde na região da capital potiguar. Os pacientes estão recebendo suporte direto da empresa.

O Boeing 787-9 da viagem original segue sendo examinado.

Relembre o caso

Um avião que ia de Madri, na Espanha, para Montevidéu, no Uruguai, realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Natal (RN) durante a madrugada da segunda-feira, 1º, após a aeronave passar por uma forte turbulência. Ao menos 30 das 325 pessoas que estavam a bordo do Boeing 787-9 ficaram feridas.

À IstoÉ, a Zurich Airport Brasil, responsável por administrar o aeroporto, informou que, por volta das 2h32, a aeronave solicitou um pouso de emergência e os protocolos de atendimento foram acionados.

Procurada, a Sesap-RN (Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte) relatou que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou a remoção de 30 passageiros que estavam no voo. Os feridos foram encaminhados, em sua maioria, ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, apresentando escoriações e traumas ortopédicos leves.

Segundo a pasta, a ocorrência foi atendida com 15 ambulâncias, e unidades do Samu de Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto.