Passageiros de avião desmaiam com calor de 44 graus sem ar-condicionado

Várias pessoas desmaiaram na segunda-feira enquanto esperavam que seu avião decolasse de um aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Sem ar-condicionado e sob um calor sufocante de 44 graus Celsius, os passageiros a bordo passaram mal, fazendo comissários correrem com cilindros de oxigênio.

O voo da Delta Air Lines partiria para Atlanta e estavam taxiando, atrás de mais de uma dúzia de outros aviões, quando o piloto anunciou que o avião tinha que dar meia-volta devido a várias emergências, segundo a rede americana Fox News.

Pelo menos cinco pessoas foram retiradas do avião em macas. Os comissários de bordo também adoeceram durante as quatro horas em que o grupo foi mantido no avião quente e parado. Os passageiros tiveram a opção de desembarcar do avião, mas foram informados de que, se saíssem, poderia levar dias para que fossem reservados em outro voo para Atlanta.

O Serviço Meteorológico Nacional disse que a temperatura no aeroporto oscilou entre 44 e 46 graus celsius na segunda-feira.

O voo acabou sendo cancelado. Um representante do aeroporto disse à Fox que não sabia do incidente, enquanto funcionários da Delta disseram que estavam investigando. “Pedimos desculpas pela experiência que nossos clientes tiveram no voo 555 de Las Vegas para Atlanta em 17 de julho, que acabou resultando no cancelamento do voo”, disse a Delta.

“As equipes da Delta estão investigando as circunstâncias que levaram a temperaturas desconfortáveis ​​dentro da cabine e agradecemos os esforços de nosso pessoal e dos socorristas da Harry Reid International.”

Os clientes também receberam desculpas e compensações.

