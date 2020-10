Passageiro se recusa a usar máscara e causa briga em voo nos EUA

Um homem decidiu ignorar as recomendações sanitárias e da companhia aérea e quis viajar sem máscara entre o Arizona e Utah, nos EUA, mas acabou causando uma grande briga.

Quando os passageiros já estavam em seus assentos e preparados para iniciar a viagem, um homem se levanta e começa a brigar com outro sentado atrás dele, justamente o que estava sem máscara. Nesse momento, uma comissária de bordo e outros passageiros tentam apartar a briga.

Assista à confusão:

O senhor sem máscara, que não foi identificado, foi escoltado para fora do avião, enquanto que o outro permaneceu no mesmo voo, mas acabou transferido de assento, pois acabou se desentendendo com outra pessoa do voo.

De acordo com o jornal NY Post, a companhia Allegiant Air, responsável pelo voo, exige que as máscaras sejam de “material sólido, que cubra totalmente a boca e o nariz, se ajustem confortavelmente ao rosto e sejam fixadas sob o queixo. E a própria empresa distribui máscaras para seus passageiros.

Veja também