Passageiro quebra poltronas em voo de SP a Recife e é contido pela Polícia Federal

Um passageiro, que não teve a identidade revelada, quebrou poltronas do avião de um voo que saiu de São Paulo com destino a Recife no último domingo (14). Ele precisou ser contido pela tripulação e pela Polícia Federal. As informações são do site G1.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o homem aparece chutando violentamente as cadeiras enquanto um tripulante tira o material quebrado de perto para ninguém se machuvar.

Testemunhas que estavam no avião afirmam que ele estava desacordado e a tripulação suspeitou que o homem havia desamaiado. Com ajuda de um médico, foi aplicada glicose na veia do rapaz, que acordou violento e quebrando as poltronas da aeronave.

“Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes”, disse a Gol, companhia aérea responsável pelo voo. Questionada sobre a aplicação de glicose, a empresa não respondeu ao G1.

Procurada, a Gol também não informou sobre quais os prejuízos provocados pelo passageiro e nem se vai tomar alguma medida legal. A Polícia Federal também foi questionada sobre o procedimento de retirada do homem, mas não declarou nada.